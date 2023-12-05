國內餐飲集團首見 王品前11月營收衝破200億元里程碑

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (5) 日公布 11 月合併營收達 16.77 億元，月減 6.82%，年增 9.1%，在相對淡季期間，續創同期新高紀錄，累計前 11 月合併營收 202.31 億元，年增 22.4%，確定全年創新高，也是國內第一家營收超過 200 億元的連鎖直營餐飲集團，王品表示，確定有兩個新品牌韓式燒肉「金咕」、砂鍋粥「朝粥幫」將再開出。

王品說明，台灣事業群 11 月營收 13.5 億元，年增 11.45%，創同期新高，截至 11 月底，全台門店達 335 家，四大品牌「肉次方」、「夏慕尼」、「青花驕」和「和牛涮」出現 5 家營收破千萬元的大店，帶動業績增長。

而中國事業群因當地疫情升溫，消費動能轉弱，11 月營收較上月略減至 3.3 億元。

王品仍積極在國內開展新品牌中，今年除了新開「就饗鐵板燒」、「旬嚐精緻鍋物」，12 月底韓式燒肉新品牌「金咕」將在台北西門町商圈亮相，主攻年輕族群歡聚需求。

而主打砂鍋粥的中餐新品牌「朝粥幫」將先主打外帶熱年菜組合，搶攻即將到來的年節商機，預計 2 月在台北南京東路商圈正式開店。

王品表示，冷凍年菜、外帶年菜均開賣，挹注第四季業績動能，旗下中餐三大品牌「享鴨」、「莆田」、「丰禾台式小館」首創外帶熱年菜加入現刨黑松露、黑金魚子醬、烏魚子等高奢食材，限量 2700 組熱銷中。