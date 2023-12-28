凌巨看好明年轉單效益升溫 營收可望重返成長

利基型面板廠凌巨今 (28) 日召開法說，公司表示，今年受到工控、消費性產品庫存去化影響，全年營收衰退約 1 成，明年在日系廠商退出市場的轉單效應升溫，消費性市況回溫，非消費性布局發酵下，營運可望重返成長軌道。

凌巨表示，原本預估今年能看到日系廠商關廠產生的轉單效益，但受到市況影響，轉單效益並沒有那麼明顯，不過，預計明年會有滿大的機會，將成為推升業績重返成長的主要動能。

其餘應用來看，凌巨表示，消費性應用市況可望回溫，加上大型賽事也會刺激相關需求；工控目前需求雖然還是較為疲弱，但預估整體狀況已經落底，明年持平看待。

車用方面，凌巨表示，雖然因為客戶主要產品生命周期告一段落 (EOL)，整體估較今年略減，但像是電子後照鏡出貨、溫控旋鈕、曲面異形切割等新應用逐步放量，可望支撐車用業績表現，也持續跟客戶開發新產品。

在新品、新應用佈局上，凌巨表示，半穿反產品升級推出新產品，非 LCD 應用跟美系客戶合作太陽能產品穩定向上，也持續合作探討新應用，擴大非面板、非消費性的利基型應用。

凌巨表示，今年整體稼動率約 6 成，明年也估維持這個水準，主要是部分產能轉至少量多樣的高階應用。以目前產品毛利率區間來看，非消費性約 10-15%、消費性 10-12%、車載則在 10% 以下。