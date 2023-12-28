〈能源盤後〉市場關注紅海局勢 WTI出現死亡交叉 油價自12月高點回落

國際油價周三 (27 日) 自 12 月高點回落收低，投資者持續關注紅海局勢發展，擔憂原油運輸是否有中斷可能性。

能源商品價格

2 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.46 美元或 1.9%，收每桶 74.11 美元。

2 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格下跌 1.42 美元或 1.8%，報每桶 79.65 美元。

1 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.155 美元。

1 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.7%，收每加侖 2.624 美元。

1 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.7%，收每百萬 Btu 2.619 美元。

市場驅動力

背後有伊朗勢力的胡塞叛軍聲稱，周二在紅海以飛彈襲擊地中海航運公司的貨櫃船 MSC United VIII，並試圖用無人機襲擊以色列，油價升至 12 月高點。地中海航運公司已證實此點。

一周前，美國宣布啟動國際海軍行動來阻止胡塞叛軍對紅海商業航運的攻擊。馬士基航運公司周日表示將恢復通行紅海，令周二原油價格承壓。

瑞訊銀行 (Swissquote Bank) 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 認為，WTI 原油期貨價格周二在每桶 74-75 美元區間面臨明顯阻力，儘管考慮到潛在的運輸中斷，「看漲市場反應」看起來相對較弱。

CIBC Private Wealth U.S. 高級能源交易員 Rebecca Babin 報告指出，與此同時，需求擔憂也籠罩著市場，尤其是中國，今年前 9 個月所見的強勁需求已開始放緩。

「市場預計明年需求增長 120 萬桶 / 日至 160 萬桶 / 日，其中約莫 80 萬桶 / 日來自中國，以航空燃料為大宗。」她指出，市場最擔心投資者對中國明年經濟缺乏信心，其次擔心美國產量將持續像 2023 年那樣超出預期。

然而，Babin 表示，由於市場較為謹慎，為 2024 年的正面驚喜事件設定了較低的門檻，不似 2023 年大規模庫存消耗的預期很難實現。

周二 WTI 原油出現看跌的「死亡交叉」模式，即 50 日移動均線由上往下跌破 200 日均線，並維持在下方，且 200 日均線呈現下行趨勢。

50 日均線是廣泛關注的短期趨勢追蹤指標，而許多人將 200 日均線視為長期上升趨勢和下降趨勢之間的分界線。 因此，許多華爾街圖表觀察者認為死亡交叉標誌著短期回調轉變為長期下降趨勢。