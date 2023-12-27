中鋼降本減碳 軋鋼三廠建置「退火爐燃燒智慧監控系統」

中鋼 (2002-TW) 持續優化生產製程，軋鋼三廠繼建立雷射智慧刻印冷軋鍍鋅鋼捲號碼後，再開發「退火爐燃燒智慧監控系統」，透過先進數位科技結合專家經驗，不僅大幅提升退火爐運作效率，也達成降本減碳效益。

中鋼軋鋼三廠產線主要生產冷軋鋼品，用途包括一般傢俱、電器用品、電腦外殼、汽車部件及高強度用鋼等；為滿足各類冷軋鋼品之使用特性，透過退火製程賦予冷軋鋼材所需的機械性質，例如提高鋼材的柔軟性、延展性和韌性，以符合客戶端產品製程的加工需求。

因此，中鋼在軋鋼三廠第二連續退火線退火爐內的 300 組燃燒器，設置自主研發之智慧型感測器，並整合現場製程與程控電腦等資訊，開發「退火爐燃燒智慧監控系統」，並蒐集燃燒器相關數據傳輸至「物聯網平台」進行分析，大幅提升退火爐運作效率，每年可減省燃氣成本 300 萬元、減碳 560 噸。

面對全球鋼鐵市場競爭及 2050 碳中和的趨勢及挑戰，中鋼近年來積極投入智慧製造，今年更成立「數位轉型推動小組」，加快導入、開發及應用各種智慧化方案，以精進生產、維護、品管、銷售等各項作業。

除了此次優化退火爐外，中鋼先前也在軋鋼三廠繼建立雷射智慧刻印冷軋鍍鋅鋼捲號碼，並在煉鐵、煉鋼及軋鋼等生產製程導入工業 4.0，例如二號高爐建置煉鐵智慧平台，轉爐工場開發「轉爐溢渣監診系統」及「盛鋼桶辨識系統」，也於熱軋工場導入智能溫控系統。目前中鋼在營運、生產及設備等 3 大領域規劃智能化系統，已完成 133 項公司級專案，年效益達 12 億元。

中鋼表示，智慧製造必須由四大拼圖來構成，分別是人工智慧 (AI)、大數據 (Big Data)、雲端運算 (Cloud Computing) 及專家經驗 (Domain Knowledge)，運用三大數位技術將生產線資深同仁的操作經驗規範化、模組化，並嵌入到設備系統重複調校，並持續優化生產效率。

展望未來，中鋼強調，會持續將「退火爐燃燒智慧監控系統」的技術成果平行推展，目標透過人工智慧讓產線更穩定，生產的鋼品更精緻，也將進一步規劃使用更低碳的燃料，朝「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」之願景持續邁進。