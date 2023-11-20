〈鴻華先進掛牌〉劉揚偉：明年推新車款Model D 電動車市場提前走向垂直分工

鴻海 (2317-TW) 暨鴻華先進 (2258-TW) 董事長劉揚偉今 (20) 日表示，除了既有車款計劃如期推進，明年也將推出新車款 Model D。此外，他認為，電動車市況競爭加劇，產業勢必走向垂直分工，且會提前發生，而鴻華擁有規模跟垂直整合能力，將是面對其他公司挑戰的競爭優勢。

對於明年電動車未來發展，劉揚偉則認為，電動車與 PC、半導體產業相同，一開始百家爭鳴，但市場競爭會越來越劇烈，經過一段時間後只會剩下幾家，這是產業從無到有的必經過程，因此，未來電動車廠要有競爭力，就必須要有規模及垂直整合能力。

劉揚偉進一步指出，整車製造及驗證是需要多年的經驗，過去汽車產業因為引擎及變速箱技術門檻較高，進入電動車時代，雖然很多廠商跨入車用電子，但也只是電動車的一部分，因此將走向垂直分工，而鴻華具備整車設計開發到驗證的優勢，能縮短車輛開發上市的時程，這樣的條件並非很多公司都可進入。

劉揚偉也以「速度、品質」形容「鴻海模式」導入鴻華先進的過程，他強調，比起一般車廠從設計到量產，動輒得花上 5-6 年的開發時程，鴻華以短短不到三年的時間，就造出 4 款電動車，以優於業界的造車速度，實現台灣電動車的普及化，來服務國內的客戶。

以目前鴻華先進車款進度來看，除了既有的 Model T 電動巴士和 Model C 乘用車正在交付客戶外，明年也將推出 Model B 的量產版，且會有最新車款 Model D 發布，車長定位將介於跨界休旅的 Model C 與豪華轎車 Model E 之間。

市場方面，鴻華先進將以台灣為基礎，以自身在電動車的設計、服務量能，協同鴻海的 BOL、CDMS 商業模式，打入北美、東南亞等主流市場，北美初期會以乘用車優先；東南亞則是以電動巴士為主力。