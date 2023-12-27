傑富瑞：基金經理正押注日元上漲 這可能表明漲勢已近結束

近期愈來愈多基金經理看好 2024 年日元反彈，不過傑富瑞 (Jefferies LLC) 一位外匯主管警告，若以史為鑑，日元本輪上漲可能已近尾聲。

傑富瑞全球外匯主管 Brad Bechtel 表示，日元兌美元匯率已從 11 月低點上漲逾 6%，但考慮到過往歷史，在過去 1 年，當機構投資者轉向看漲日元時，日元的漲勢很快就消失了。

市場預計，美國聯準會將在明年第一季啟動降息，對日本何時結束負利率則看法分歧。此前，由於相信日本央行有意朝「正常化」邁進，帶動日元反彈，但近日這一看法有所鬆動。

日本央行周三 (27 日) 公布會議紀要，釋出鴿派信號，央行仍在觀察通膨局勢，並不急於結束超寬鬆政策，促使日元走貶，盤中跌約 0.2%，美元兌日元在 142.66 附近震盪。

根據美國商品期貨交易委員會截至 12 月 19 日當周數據，資產經理們將日元從空頭轉爲淨多頭，是 7 個月以來首度轉向。但 Bechtel 發布報告認為，這可能預示着日元走勢正接近轉向，就像在今年 1 月和 3 月看到的那樣。

今年，當產管理公司從 1 月中旬到 2 月下旬做多日元時，日元貶值了 2%。 當這些投資者在 3 月至 5 月期間持有看漲押注時，日元又貶了 0.2%。

日元兌美元匯率今年下跌了 8%，是 G10 國家中表現最差的貨幣。