英特爾第五代Xeon可擴充處理器 微星同步推伺服器平台新品

英特爾在 AI Everywhere 活動上宣布推出第五代 Xeon 可擴充處理器 Emerald Rapids。微星 (2377-TW) 今 (15) 日也同步推出支援該處理器的伺服器平台新產品，以及支援 Intel Xeon E-2400 處理器的入門級伺服器平台。

第五代 Intel Xeon 可擴充處理器是為加速最大的工作負載而設計，透過優化 CPU、內建加速器可提供更有效率的利用率和能源效率優勢，替資料中心、雲端、網路和邊緣運算帶來更強大的 AI。

微星企業平台解決方案總經理許言聞表示，企業及組織面臨降低資本及營運成本的挑戰，而第五代 Intel Xeon 可擴充處理器新技術推動商業變革，藉由微星伺服器平台的增強功能進而滿足客戶們的要求，同時能有效管理不斷增長的工作負載需求。

微星補充，旗下雲端及儲存平台運用第五代 Intel Xeon 可擴充處理器的功能，經過優化提升性能並最大化投資回報率，此整合提供低延遲和改善應用性能等特性。

另外，微星也推出支援最新 Intel Xeon E-2400 處理器的入門級伺服器平台，利用英特爾提升 DDR5 記憶體速度及支援 PCIe 5.0 等功能，協助客戶在成本效益優勢前提下，保持公司競爭力並實現重要的效能改進。