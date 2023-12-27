12月CCI創2年半新高 投資股市指標連3升同創高

台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 12 月消費者信心指數 (CCI) 總指數為 70.06 點，較上月上升 0.66 點，創 2021 年 5 月以來新高，6 項調查指標中有 3 項上升，又以投資股票指標上揚最多，呈現連 3 升，並創 2021 年 8 月以來新高。

由於 11 月以來台股大漲，12 月續漲，漲點已超過 400 點，台經中心指出，本次調查中，上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果 53.14 點，較上月上升 2.75 點，其次為「未來半年物價水準」29.96 點，月升 1.57 點，「未來半年購買耐久性財」111.93 點，月升 0.65 點。

而本月下降幅度最少的指標為「未來半年就業機會」，調查結果為 67.32 點，月減 0.1 點，「未來半年家庭經濟狀況」76.65 點，月減 0.41 點，而下降幅度最多的指標為「未來半年國內經濟景氣」81.33 點，月減 0.51 點。

從絕對水準來看，六項指標有五項偏向悲觀，僅「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。

另外，「購買房地產時機」指標調查結果為 105.61 點，月減 0.97 點，反映房市處盤整階段。