〈旭軟展望〉產品結構優化並切入AI PC超薄鏡頭模組應用量產中

軟板廠旭軟 (3390-TW) 在 2023 年前三季稅後純益 8543 萬元，已超越 2022 年全年，每股純益 1.24 元，主要得力於旭軟對出貨產品的優化，同時，旭軟對 AI PC 應用的多層超薄鏡頭模組板已量產出貨，公司預期在 2024 年起 AI PC 需求增加的同時，此一高加值產品將挹注至營收占比的 5%。

旭軟在多層板製程的技術能力已具備高頻、高速及低訊號耗損的製程能力在此一 HDI 製程高達 6 層板的超薄鏡頭模組，符合目前 NB 最新的窄邊框設計需求，主要供應給 CCM 廠，而據了解，終端應用客戶則來自 NB 品牌大廠將以 AI PC 概念訴求搶市的明年機款，預計將在明年的 CES 秀亮相。

且值得注意的是，目前的新 AI PC 超薄鏡頭模組以雙鏡頭模組設計，不僅高度、寬度超薄，而長度也加長。

目前超薄鏡頭模組板占旭軟營收比重低於 1%，但在 AI PC 訴求大量吸引換機，可望在 2025 年大爆發，預估此一高加值產品將挹注至營收占比的 5%。

旭軟 2023 年前三季營收 5.8 億元，毛利率 17.15%，年增 3.88 個百分點，稅後純益 8543 萬，已超越 2022 年全年，每股純益 1.24 元。

在軟板廠遭遇消費性電子去化庫存的 2023 年中，前三季包括同泰 (3321-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 都呈現虧損，以台郡 (6290-TW) 前三季台郡稅後純益達 14.36 億元，年減 51.8%，每股純益 4.49 元表現數佳，而圓裕 (6835-TW) 2023 年前三季稅後純益 1.69 億元，年減 30.92%，每股純益 2.56 元。