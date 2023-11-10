圓裕前三季每股純益2.56元 軟板廠中獲利僅次台郡

軟板廠圓裕 (6835-TW) 隨著客戶庫存逐漸回到正常水位，各產品出貨亦逐步穩定，營運表現也逐季回升，圓裕今 (10) 日公布最新財報，2023 年第三季稅後純益 8132 萬元，季增 61.86%，年減 25.47%，每股 1.23 元，2023 年前三季稅後純益 1.69 億元，年減 30.92%，每股純益 2.56 元。

就已公布 2023 年前三季獲利成績單的軟板廠而言，圓裕仍爲獲利前段班，其中台郡 (6269-TW) 今年前三季台郡稅後純益達 14.36 億元，年減 51.8%，每股純益 4.49 元，旭軟 (3390-TW) 稅後純益 8543 萬元，每股純益 1.24 元；同泰 (3321-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 都屬虧損，其中並以嘉聯益 2023 年前三季虧損 28.64 億元，每股虧損 5.17 元最嚴重。

同時，嘉聯益爲償還銀行借款，擬辦理發行 4 萬張的現增股進行公開市場籌資。

今天圓裕並公布 2023 年 10 月營收 1.84 億元，月減 3.03%，年減 8.56%，2023 年 10 月營收 18.09 億元，年減 22.45%。

圓裕 2023 年第三季營收 5.97 億元，毛利率 28.41%，季增 4.41 個百分點，年增 4.43 個百分點，第三季稅後純益 8132 萬元，季增 61.86%，年減 25.47%，每股 1.23 元。

2023 年前三季營收 16.24 億元，毛利率 26.52%，年增 5.34 個百分點，前三季稅後純益 1.69 億元，年減 30.92%，每股純益 2.56 元。

圓裕產品高度客製化，仍難以避免客戶去化庫存的影響，不過今年即使面對出貨量減少，公司仍致力於優化產品組合，保持毛利率水準。



圓裕表示，公司長期專注在高技術門檻市場穩健經營，目前軍工規、商用、消費性電子產品出貨穩定，第三季獲利已經接近上半年，下半年表現將優於上半年。展望明年，終端需求尚未明顯復甦，公司仍持保守看法，不過保守中仍有正向期待，研調機構普遍預期明年全球 NB 將呈現溫和成長，預期圓裕商用型、消費型筆電產品也將受惠。