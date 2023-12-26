拜登政府不否決ITC對蘋果手錶的進口禁令

美國拜登政府周二 (26 日) 拒絕否決法院根據醫療監測技術公司 Masimo 投訴而做出的 Apple Watch 的進口禁令。

美國國際貿易委員會 (ITC) 的命令將於 12 月 26 日生效，禁止進口和銷售使用專利侵權技術讀取血氧水平的 Apple Watch。蘋果公司 (AAPL-US) 從 2020 年的 Series 6 型號開始，在其智慧手錶中加入了脈搏血氧計功能。

ITC 表示：「經過仔細協商，美國貿易代表戴琪決定不推翻 ITC 的決定，ITC 的決定於 2023 年 12 月 26 日成為最終決定。」

蘋果可以就該禁令向美國聯邦巡迴上訴法院提出上訴。

Masimo 指責蘋果雇用其員工、竊取其脈搏血氧測定技術，並將其整合到熱賣的 Apple Watch 中。

加州聯邦法院對 Masimo 指控的陪審團審判於 5 月以誤審告終。蘋果已在德拉瓦州聯邦法院單獨起訴 Masimo 侵犯專利權，並聲稱 Masimo 的法律行動是「為自己的智慧手錶競爭掃清道路的策略」。

自 2013 年以來，總統政府從未否決 ITC 的裁決。最近一次是當年歐巴馬總統政府在蘋果與三星的專利糾紛中，推翻了針對蘋果 iPhone 和 iPad 的進口禁令。

蘋果公司 12 月 18 日表示，受限於禁令影響，它將暫停銷售最新版 Series 9 和 Ultra 2 智慧手錶。

拜登政府 2 月根據醫療科技公司 AliveCor 的專利侵權投訴，選擇不否決針對 Apple Watch 的單獨進口禁令。ITC 因其他原因擱置了該禁令。

蘋果公司的財報顯示，包括 Apple Watch、AirPods 耳機和其他產品在內的蘋果穿戴裝置、家居和配件業務，在 2023 年第 3 季帶進 82.8 億美元的收入。