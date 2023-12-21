金管會鬆綁私募股權及創投基金風險係數 引導資金投入公建

為引導保險業資金投入國內公共建設、五加二及六大核心戰略產業，並衡酌保險業投資國內、外基礎建設風險係數之衡平性，金管會今 (21) 日宣布，將依照基金投資標的之性質，修正國內私募股權基金及創投基金的風險係數。

其中，基金 100% 投資國內公共建設者，適用風險係數 10.18%；同時投資國內公共建設、五加二及六大核心戰略產業者，適用風險係數 17.25%。另外，國內私募股權基金投資區域包含國外者，應加計匯率風險 6.61%。

金管會保險局官員表示，原先這些私募基金未放寬前的風險係數皆為 33.75%，此次考量放寬規定，若 100% 投資國內公建者，即可降低風險係數。不過，業者是否決定增加投資，仍要看實際回報率與風險綜合考量後再做決定。

金管會之前參考國際保險監理官協會 (IAIS) 的保險資本標準 (ICS) 自有資本分層架構，於今年 8 月 4 日修正發布保險業資本適足性管理辦法，明定自 12 月 31 日起，保險業計算資本適足率時，自有資本應劃分為第一類非限制性資本 (T1U)、第一類限制性資本 (T1L) 及第二類資本 (T2)，本次依該辦法規定調整 2023 年度填報手冊相關內容。

至於限額部分，金管會表示，T1U 第一類非限制性資本沒有限制，越多越好，即普通股、資本公積、盈餘公積等。

T1L 則為非累積、沒有利率加碼的次順位債或負債特別股，不得超過風險資本的 20%；T2 是累積、有利率加碼的次順位債，或負債特別股，不得超過風險資本的 100%。