〈碳權交易〉碳市場啟動 碳交所總座：三大特色助平台快速推出

隨著首批國外碳權於上周五 (22 日) 啟動交易，也宣告著碳有價時代正式來臨。碳交所總經理田建中於指出，三大特色讓國際碳權交易平台能在短時間內上線，包括美金收付接軌國際、信託帳戶保障交割安全，以及子帳戶方便管理。

田建中表示，國際碳權交易平台將協助國內企業符合供應鏈減碳，並進一步達到碳中和的目標。田建中呼籲，企業進行減碳行動，應有更宏觀的視野做長遠規劃。

世界氣候基金會主好 Jens Nielsen 則用宏觀的思維，剖析全球碳權交易的新興脈動，除肯定台灣在實現淨零的努力外，更強調國際合作、創新以及體制改革的重要性，他認為多層次、多單位的協作是全球淨零的解決之道。

經濟部綜合規劃司司長莊明池則強調，碳權並非投資商品，而是協助企業的減碳的方式，尤其台灣目前有 179 項產品，大約 800 家廠商，皆被列入歐盟 CBAM 的課徵對象，經濟部將持續提供相關輔導及輔助資源，降低企業面對國際碳稅所造成的影響。

談到碳權交易未來的挑戰，安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠則指出，減碳勢必對國內企業產生衝擊與影響，但因應氣候變遷，碳權交易平台的成立是必要的。他認為碳是成本但也可以是商機，尤其未來市場對商品的選擇，將優先考慮符合減碳標準的商品。

永智顧問股份有限公司營運長顏素絹建議，企業要遵循一定的方法跟程序，以利做出對碳權交易以及碳權專案的正確判讀，尤其目前市面上的資訊多不對稱的情況下，必須謹慎評估後再購買。