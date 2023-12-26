自駕車的科技與商機，2025台灣自動駕駛衍生產值將達2,887億元！

ICT 產業是台灣廠商的強項，因此車用電子可望成為台灣長期趨勢向上的產業，況且自動駕駛未來的商機確實相當龐大，根據國家實驗研究院報告推估，2025 年台灣自動駕駛技術所衍生的產值將達到 2,887 億元，工研院更預估，全球電動車自動駕駛市場規模到 2030 年將上看 8,000 億美元，而汽車從基礎 ADAS 升級到全自動駕駛，必然會帶動車用晶片的需求及規格升級。

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因為台灣電動車電池的材料大部分都要仰賴進口，只有罐體、導電碳與少部分電極材料、隔離膜由國內供應，目前全球電池上游材料主要由日本廠商所掌握，中國掌握更上游的金屬冶煉，其中鋰的冶煉產能為全球 6 成，萬一發生重大天災人禍，台灣電池產業就直接斷鏈。

目前是以 ADAS 為基礎，來發展自動駕駛。ADAS 的功能是輔助車輛行駛，達到預先避免事故的效果，當 ADAS 的系統越成熟，汽車實現全自動駕駛的可能性也就越高，因此，ADAS 概念股非常重要。另外，汽車要發揮自動駕駛的功能，就必須像人類一樣有「大腦」跟「眼睛」。所謂大腦，包括自駕車的主控電腦，像是輝達透過 GPU 及 AI 打造的自駕車平台。

另外，自駕車的眼睛也相當重要，靠的是感測元件、車載鏡頭或毫米波雷達、光達 (LiDAR) 等等，等自駕等級提升到 LV.4 以上，或將更需要搭配毫米波雷達或光達才能精準感測。而等自駕等級提升到 LV.4 以上，具備 AR(擴增實境)功能的 HUD(車用抬頭顯示器)，還能提供娛樂功能，實現車內元宇宙。當然，就算沒進入 LV.4，還是可以藉由 AR HUD 協助，將基本的車速、導航等資訊成像於前方，避免駕駛人的雙眼上下左右飄移，實現最高安全性。

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