2024年三大消費電子趨勢 郭明錤：Vision Pro明年出貨50萬部

天風國際證券分析師郭明錤今 (25) 日發布 2024 年消費電子產業三大關鍵投資趨勢，包含 Android 庫存回補、Vision Pro 與 AI PC / 手機，其中，Apple Vision Pro 有可能明 (2024) 年 1 月底或 2 月初發售，全年出貨預估約 50 萬部。

郭明錤進一步指出，Vision Pro 是 Apple 2024 年最重要的產品，目前 Vision Pro 已量產，預計 2024 年 1 月首週開始大量出貨，若用戶對 Vision Pro 的反應優於預期，有利強化「Vision Pro 是下一個消費電子明星產品」的市場共識與相關供應鏈股價。

針對 AI 裝置方面，郭明錤認為，2024 年 AI 裝置的主流硬體規格將包括內建 7-10B LLM(用於推理)、40-50 TOPS 的 AI 算力、10-20 token/s 或以上的推理速度、8-16GB 或以上的 DRAM 等，投資機會來自其主流規格所創造的使用者體驗之驗證與帶動之規格升級。

郭明錤預期，所有相關業者均會將 AI PC / 手機作為 2024 年的宣傳重點，因此 2024 年所有的電子產品展會均有可能出現 AI PC / 手機的相關廠商股價之催化劑，包括 CES (1 月)、MWC (2 月)、WWDC (6 月)、Computex (6 月)、Google I/O (5 月)、Apple 新 iPhone 發佈會 (9 月)、IFA (9 月)、Apple 新 Mac 發佈會 (4Q)、微軟新品發佈會 (2H)、與各主要品牌的新品發佈會等。

郭明錤表示，從建立用戶對 AI 裝置認知、建立使用者行為與支援第三方開發商的角度，在相關業者中 (作業系統、軟體服務、終端品牌、處理器與零組件)，作業系統業者對 AI 裝置趨勢的影響力最大。此外，來自不同業者的 AI 裝置相關資訊均可能有利短期交易氣氛，但作業系統才是真正主導 AI 裝置產業基本面的核心。

Android 手機庫存回補後的真實需求部分，郭明錤指出，庫存回補開始於今年 5-7 月，華為 8 月底推出 Mate 60 Pro 後，因需求優於預期故增加採購零組件，逼迫競爭對手需跟進以確保有足夠零組件，進而推升庫存回補力道。庫存回補至約 2024 年 1 月結束，需注意庫存回補力道強勁易給人需求結構改善的錯覺。

目前市場普遍樂觀看待 2024 年 Android 手機需求，不過郭明錤看法略有不同，他建議，投資人關注是否重演 PC 與 TV 在 2–3Q23 庫存回補後但後續需求仍無改善。庫存回補後的真實需求 / 訂單變化將影響上游半導體與 AI 手機相關股票的交易氣氛。