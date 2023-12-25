【量大強漲股整理】資金+作夢行情啟動，台股進入外資放假，內資撐盤，把握哪【三面向】挖掘潛力股?

今日台股在外資放假下，仍維持小紅歡度聖誕節，終場小漲 8.21 點，收 17604.84 點，成交量 2392.04 億元。

看一下三大法人: 外資賣超 8.85 億元；投信買超 23.01 億元；自營商賣超 27.23 億元，三大法人合計賣超 13.07 億元。

台股今日早盤在貨櫃三雄爆量下殺，盤中一度回測平盤，不過在電子權值股穩盤以及 AI PC 概念股追價意願高下，大盤維持紅盤整理，在 17600 點附近震盪，低檔頻頻力守 10、20 日均線；美國 11 月核心個人消費支出 (PCE) 物價指數降至 3.2%，為 2021 年 4 月以來最低，更低於市場的預期 3.3%，同時台幣升破 31.2 關卡，來到 31.14 元，創七月下旬以來新高價，顯示通膨超預期降溫，2024 年降息預期支撐美股、台股多頭氣勢；本周進入 2023 年最後一周，外資進入年底假期，資金量能受限下，維持震盪整理格局較高，但隨著總統大選到來，盤勢易漲難跌；本月底內外資法人衝刺作帳後，元月資金有機會進入股市佈局，目前聚焦 CES 展即將在元月開展，若資金回流至 AI 類股，台股也能緩步走高，適度量縮整理後放量，將有機會挑戰前高 17743 點。

個股方面，權值股， (2330-TW) 台積電，跌 0.17%、(2454-TW) 聯發科，站穩五日線上，盤中創波段新高，來到 998 元、(3008-TW) 大立光，漲勢強勁，隨著 11 月營收 67.9 億元寫下歷史新高，陸續有 3 外資券商將大立光目標價調高至 3000 元之上；IC 設計族群同樣紅通通， (6756-TW) 威鋒電子，漲停鎖住 250.5 元， (6695-TW) 芯鼎、 (4945-TW) 陞達科技，漲逾半根停板，(6237-TW) 驊訊、(6231-TW) 系微，漲逾 4%；貨櫃三雄連日上漲後，在馬士基釋出重啟紅海航線消息後，今日賣壓出籠爆量下跌， (2609-TW) 陽明，跌停，(2615-TW) 萬海，一度觸及跌停價，終場跌 9.32%、(2603-TW) 長榮，跌幅 7.19%，跌超過半根停板；

AI PC 題材持續熱絡，相關概念股追價，皆創波段新高， (2353-TW) 宏碁，漲勢最猛，一度觸漲停，來到 49.8 元、(2357-TW) 華碩，漲 3.97%，來到 479 元、(2324-TW) 仁寶、 (2356-TW) 英業達，兩檔表現也不俗；

受惠 AI，工業電腦也紛紛有表現，(3005-TW) 神基，分別獲得外資、投信買盤護持，今天高點來到 113.5 元關卡價位、(3479-TW) 安勤，明年展望佳，在內外資買盤推升下，股價創波段新高，大漲 5.22%、(6245-TW) 立端，今年毛利率大幅提升，小漲 0.44%。

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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