〈熱門股〉歐洲線運價單周飆漲 45.48% 陽明股價周漲近3成

由於紅海危機迫使商船繞道好望角，歐洲線運價飆漲，貨櫃航商陽明 (2609-TW) 受到投資人進場拉抬，本周股價大漲近 30%，創 7 月以來新高價。

上海航交所甫公布貨櫃運價指數 (SCFI) 為 1254.99 點，單周漲幅達 14.8%，寫下近七年來單周最大漲幅。本周歐洲線運價飆漲多達 45.48%，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 1497 美元，周漲 468 美元。同時，地中海線隨歐洲線反彈，每 TEU 來到 2054 美元，反彈 485 美元，漲幅達 30.9%，波斯灣航線反彈至 1477 美元，反彈 302 美元，周漲 5.7%。

法人分析，航商繞行好望角，使遠東到歐洲航線航程將增加約 3300 海哩，航程增加多達 30% 左右，船期也將由原先 25 天增加至 34 天，使船艙供應面縮減。

由於目前全球三大貨櫃航運聯盟當中，長榮 (2603-TW) 所屬 OA 聯盟 (OceanAlliance) 於遠東 - 歐洲的運能市占率 35%，而陽明 (2609-TW) 所屬 THEAlliance 市占也達 26%，長榮和陽明成歐洲線運價上漲的主要受惠者。

貨攬業者說明，農曆年前處海運業傳統出貨小旺季，再加上中東緊張情勢壓縮海運供給面，預料 1 月海運市場將持續處價量齊揚格局。