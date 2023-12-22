台銀今年房貸餘額突破2000億元 購入首批碳權500噸

臺灣銀行今 (22) 日舉行藝術祭頒獎典禮，董事長呂桔誠會後首訪時指出，台銀積極承作青安房貸，今年已達 7500 戶，帶動整體新承作房貸餘額突破 2000 億元，再度達標，台銀的房貸承作以首購剛需為主、沒有炒房的疑慮；對於今天國際碳權啟動交易，呂桔誠透露，台銀也是首批買主，已購入 500 噸。

關於青安貸款業務，呂桔誠說明，對台銀而言，不僅只是配合、而是積極參與，截至目前，承作已達 10 萬戶，整體新承作房貸餘額截至 12 月中旬，已突破 2000 億元，出乎大家的意外，「今年又有兩千金了」，這也反應出社會的需求，青安貸款都是剛性需求，台銀承作的房屋貸款 95% 都是首購族，所以應該都是剛需、沒有炒作的疑慮。

呂桔誠表示，無論是青安、新青安，台銀的承作戶數及金額都是全國第一，戶數占比約 28%，金額占比也達 26%，顯示借貸出去的規模相對小，年輕族群客戶偏多，因此，未來會積極參與新青安政策，今年迄今總計承作 7500 戶。

此外，台灣碳權交易所今天完成首批碳權交易，金融業為首購大戶，呂桔誠進一步指出，台銀也是首購戶之一，不但提前預購、今天更已正式完成碳權存摺開戶，銀行部分買入 500 噸碳權。

呂桔誠表示，台銀已針對高耗能設備加速汰換，並把燈具更換為 LED，用電也自我要求提高效能，同時透過合議鼓勵客戶擴大減碳作為，目前比重已經超過五成，台銀會檢視授信企業 ESG 成效，若檢核表優良會給予利率減碼，稍嫌不足者則會加碼，希望下一次能改善 ESG 作為，台銀會持續與客戶共同努力。

至於台銀今年績效表現，呂桔誠指出，根據統計，截至今年 11 月底，稅前盈餘已達 260 億元，若加上四大政策任務 90 億元，總計達 350 億元，改寫歷史新高，目前逾放比僅 0.1%，覆蓋率則達 1502%。

至於對經濟的看法，呂桔誠表示，國內今年經濟成長率普遍預測落在 1.6% 左右，雖放緩、但還是有成長，可以看到大量台商回台投資，以及餐飲、服務業的復甦，顯示民間實質消費強勁，認為明年經濟是穩步增強的格局。

呂桔誠說，台商近兩年在台布局可望開花結果，前瞻建設的乘數效果明年也將出現，加上供應鏈調整給了台灣很大的機會，台商企業的特性就是彈性很大，可以快速的反應面對整個經濟變局，展現台灣的韌性，這也是由政府與民間共同做出的努力。

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