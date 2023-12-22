鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.08元，預估目標價為28元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.09元下修至0.08元，其中最高估值0.19元，最低估值-0.01元，預估目標價為28元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|0.19
|1.03
|1.35
|最低值
|-0.01
|0.3
|0.48
|平均值
|0.08
|0.63
|0.99
|中位數
|0.08
|0.56
|1.07
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|389,857,300
|422,717,000
|439,503,000
|最低值
|365,414,000
|374,813,630
|359,915,460
|平均值
|372,755,100
|390,967,330
|407,473,990
|中位數
|370,535,500
|385,190,500
|412,550,470
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|1.15
|4.02
|0.05
|0.57
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|449,567,488
|468,327,501
|314,783,301
|366,240,735
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。