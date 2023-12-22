研究：美國商業地產面臨嚴重崩盤風險 恐造成銀行業1600億美元損失

最新研究指出，美國商業房地產產業面臨 2008 年以來最嚴重崩盤的風險，這可能會為美國銀行帶來高達 1600 億美元的損失。

這是根據南加州大學、哥倫比亞大學、史丹佛大學和西北大學的研究人員發表的一份新論文得出的結論，這篇論文評估了長期較高利率對商業房地產行業和美國銀行體系的影響。

這篇題為《貨幣緊縮、商業房地產困境和美國銀行脆弱性》的論文，使用了先前開發的框架來審視聯準會自 2022 年以來的激進升息，這一措施打壓了股票、債券和商業房地產等資產。

據估計，由於升息和遠距工作導致房產價值下降，約 14% 的所有貸款和 44% 的辦公大樓貸款處於負資產狀態，這意味著當前價值低於未償還貸款餘額。

論文估計，所有商業房地產貸款中的 10%-20% 可能會違約，這是金融危機期間估計違約率的低端，如此，銀行可能會損失約 1600 億美元。

論文補充說：「這一證據表明，如果利率保持在高位且房地產價值無法恢復，違約率可能會達到甚至超過大蕭條期間的水準。」

其他專家也警告商業房地產領域面臨麻煩，因為該行業約有 1.5 兆美元的債務將在未來幾年到期。銀行額外損失的前景，可能引發對另一次銀行擠兌的擔憂，類似於今年稍早衝擊了矽谷銀行和其他貸款機構的情況。

研究人員估計，如果一半未投保的存戶清空帳戶，與商業房地產相關的損失可能會導致 31 至 67 家小型地區銀行資不抵債，另有 340 家銀行，可能因利率上升造成的損失而面臨破產。

研究人員表示，「如果這種商業房地產貸款困境在 2022 年利率低的時候顯現出來，即使在我們最悲觀的情況下，也不會有任何一家銀行倒閉。然而，2022 年貨幣收緊導致銀行資產價值大幅下降，嚴重削弱了銀行應對不利信貸事件的能力。」

論文補充說：「這種風險使銀行容易受到重大償付能力風險的影響。」