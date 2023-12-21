〈中鋼集團法說〉中國限制石墨出口 中碳：客戶積極洽詢替代料 將迎轉單商機

中鋼 (2002-TW) 旗下中碳 (1723-TW) 表示，中國自 12 月 1 日起限制石墨出口，近期有感受到客戶詢問趨於熱絡，轉單商機浮現。因應長期需求，也進行二期石墨化產能擴建，預計明年上半年完工、下半年試車。

中碳說明，中國石墨出口限制主要可以區分為二大類，第一是天然石墨、球化石墨，另一則是高密度、高強度的石墨塊材。其中，天然石墨、球化石墨都是跟鋰電池負極材料相關，公司做的是介相負極，也有相關。

中碳指出，天然石墨是添加劑，公司也有自中國進口，但因為 2 年前面臨運輸問題，因此自行開發替代輔料，但客戶採用意願不高，不過，隨著中國限制出口，客戶擔憂未來供料不穩，因此導入中碳產品意願大增，對公司來說是一大機會。

整體營運而言，中碳表示，近期可以說是石化產業谷底，但公司狀況相對穩健，明年來看，隨著鋼鐵、煉鋁產業復甦，加上全球淨零減排趨勢刺激電爐發展，電爐中的電極棒需求升溫，可望同步帶動原料之一的軟瀝青出貨。

在先進碳材方面，中碳表示，超級電容器已導入軌道車輛、風電等，後續持續擴大在電動車、智慧電網等領域，先進鉛酸電池應用則鎖定車用起停電池、UPS 不斷電系統，目前先進碳材有兩導先導線，年產 90 噸。

等方性石墨塊材則鎖定半導體，5N 級高純度碳粉及石墨坩堝，持續導入化合物半導體晶圓產業，應用在碳化矽 (SiC) 生產製程。

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