〈中鋼集團法說〉中宇在建訂單約168億元 爭取集團儲能、微電網系統工程

中鋼 (2002-TW) 旗下中宇 (1535-TW) 今 (20) 日召開法說，公司表示，在建工程金額約 168 億元，後續除了看好中鋼更新、改造及擴建的工程需求外，也將爭取集團儲能系統、微電網系統工程。

中宇表示，機電工程將爭取 EPC 統包工程為主，藉此提升營收及利潤，目前在建工程仍多以中鋼為主；綠能環保工程方面，除了中鋼集團太陽光電案場建置、中龍福田再生水廠興建外，後續也將爭取中鋼儲能系統、微電網系統工程。

代營運及操作維護業務上，中宇表示，藉由中鋼、中龍等集團公司之駐場維護、代操作，提供穩定收益來源，也承攬公共工程污水及淨水場代操作及維護，目前承接澄清湖淨水場、中龍鋼鐵水處理工廠、金門太湖淨水場、中鋼工業廢水純化場。

中宇第三季在建工程金額約 168 億元，機電占 58%、綠能及環保 25%、耐火材料 15%、生技工 2%。若以前三季整體營收占比來看，機電工程 36%、代營運及操作維護 33%、綠能及環保工程 16%、耐火材料工程 10%、生技及其他合計 5%。

另外，中宇也發展銷售業務新動能，空氣清淨機除了明年第三季將推出新機種外，LED 燈具目前產品線包含 22W 平板燈、100W 路燈等均取得節能標章測試，100/120/150/250/300/600W LED 天井燈節能標章檢驗測試中。