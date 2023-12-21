科技巨頭2024年最大威脅來自大西洋兩岸

2024 年科技巨頭面臨的最大威脅，大多來自大西洋兩岸的政府。

拜登政府在 2023 年大部分時間裡都在試圖削弱美國一些最具影響力和財力雄厚企業的市場主導地位，從航空公司、醫療保健到加密貨幣交易所。

大型科技公司是最明顯的目標。海外政府也是如此，英國和歐盟的監管機構對想用收購競爭對手來加強市場力量的業者施壓。

就在本月，來自大西洋兩岸的阻力足以說服 Photoshop 製造商 Adob​​e (ADBE-US) 放棄收購網路設計平台 Figma，並促使生物技術巨頭 Illumina (ILMN-US) 出售名為 Grail 的癌症篩檢公司。

Adobe 在終止其 200 億美元收購案時表示，未能接獲英國或歐盟的批准「明確的途徑」。

法律專家表示，預計 2024 年政府的攻勢將繼續肆虐科技業。

科技倡導組織 NetChoice 副總裁兼總法律顧問卡爾薩博 (Carl Szabo) 表示，「科技企業面臨的最大威脅將是政府。」「不僅是美國政府，還有世界各國政府。」

從 3 月開始，Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、蘋果 (AAPL-US)、Meta (META-US) 和微軟 (MSFT-US) 必須遵守最新的歐盟法律，即《數位服務法》，以限制它們的權力並面臨風險。如果不遵守，將受到處罰，包括罰款或可能的公司解散。

在美國，司法部和聯邦貿易委員會 (FTC) 上周發布了最新的合併指導方針，明確表示將尋求限制關鍵產業的權力集中。

拜登的國家經濟顧問布雷納德 (Lael Brainard) 表示：「長期以來，不受限制的整合意味著大企業規模不斷擴大，從而使它們有能力為美國人提高價格，並為消費者提供更少的選擇。」

前 FTC 委員科瓦契奇表示，「毫無疑問」政府將在拜登目前任期的最後一年繼續推動法律行動。現在的問題是：政府能否戰勝強大的企業對手？

FTC 已在一些出名的反壟斷案件中落敗，包括阻止微軟收購遊戲開發商動視暴雪 (ATVI-US) 和 Meta 收購虛擬實境應用程式開發商 Within 的訴訟。

現任喬治華盛頓大學法學院教授的科瓦契奇說，「這些都是棘手的案件。」「雖然事實上它們在每個案件中都有大量的律師和經濟學家，但它們正在面對所能想像到的最強大的對手。」

2024 年初最引人注目的進展可能是司法部對 Alphabet 旗下谷歌進行反壟斷審判的結果。這家科技巨頭遭控非法壟斷線上搜尋引擎市場。

如果司法部獲勝，可能會剝奪該公司在線上搜尋市場的主導地位，從而威脅到位於谷歌上兆美元帝國核心的核心獲利引擎。

負責審理此案的美國地方法院法官梅塔 (Amit Mehta) 在去年秋天聽取兩個月的證詞後，預計將於 3 月做出裁決。

司法部在另一起案件中還指控谷歌阻礙網路廣告市場的競爭。

與電子商務巨頭亞馬遜的另一場備受矚目的法律戰迫在眉睫。FTC 和 17 個州總檢察長指控亞馬遜非法壟斷兩個市場：線上市集和線上服務市場。

此案對 FTC 主席莉娜汗 (Lina Khan) 來說是一項重大考驗。她於 2021 年由拜登總統任命，並將與大型科技公司的較量作為其任期的基石。

FTC 在另一起訴訟中還聲稱，亞馬遜故意欺騙數百萬消費者加入其亞馬遜 Prime 服務。