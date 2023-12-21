〈台幣〉連2升收31.282元 交投淡觀望美最新通膨數據

台北股匯市今 (21) 日走勢不同調，加權指數終場下挫近百點，守住 17500 點關卡，新台幣兌美元匯率連 2 升，終場收在 31.282 元，升值 2.8 分，台北外匯市場成交值僅 9.06 億美元，市場聚焦周五即將公布的美國最新通膨數據，使得觀望氣氛偏濃，加上部分外資提前休耶誕假期，整體匯市交投冷清。

新台幣兌美元今天以 31.36 元貶值開出，盤中一度升抵 31.267 元、最低則來到 31.365 元，買、賣匯雙方呈現拉鋸，適逢季底、年底，出口商有實質拋匯需求，為新台幣匯價提供支撐。匯銀人士預估年底前，匯價呈現震盪偏升、欲小不易。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 時，美元指數小漲 0.08%，韓元貶值 0.48% 較重，歐元、人民幣約貶 0.17-0.18%，新加坡幣也小貶 0.08%，而日元反彈 0.19%，新台幣也升 0.09%，越南盾同步小幅走升。

美國 11 月消費者物價指數 (CPI) 年增率降至 3.1%，創 5 個月新低，核心 CPI 年增率與 10 月同為 4%，探 2 年低點。投資人靜待周五 (22 日) 出爐的美國通膨數據，盼藉此尋找任何與聯準會未來政策有關的線索。