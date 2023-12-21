【新手學債券】公債與公司債到底插在哪？債券組成5大元素有哪些？

一、債券獲利的 2 種方式

對於持有債券至到期日投資人，主要是透過債券穩定領息的特性取得投資利益。另一方面，也有投資人不打算持有至到期，則此類投資人除了持有期間穩定領息外，獲利主要來源就是在次級市場上買賣之間的價差

■ 延伸閱讀參考：

債券知識專家 8 篇系列文，從新手認識公債，到如何選好債！

二、債券組成的 5 大元素

債券是企業或政府籌措資金的工具之一，投資人於債券發行之初提供發行人資金，而投資人取得債券作為憑證；債券發行後，發行人會以事先約定好的利息給付給投資人，並承諾到期返還本金，綜合來說，債券組成的 5 大元素如下：

■票面金額：發行人於債券到期時，要返還投資人多少錢。

■票面利率：每期支付事先約定的利息，通常是年化利率。

■到期日：還有多久到期。

■票息日期：債券發行人會支付利息的日期。

■發行價：該債券最開始出售的價格。

■ 延伸閱讀參考：新手如何選債券？小額 2000 元能投資全球債券嗎？

三、認識公債

公債是政府為財政支出籌措的資金時，以自身信譽作為背書的一種債權憑證，除了大家熟悉的美國公債，公債按發行幣別又可分為本地債、外幣債。

(1) 本地債

本地債是一國政府發行本國貨幣計價債券的公債，在政府債務赤字情境下，財政部發行債券可指示公營企業、政府單位、中央銀行等單位以標購、收購等方式，持續融通政府財政赤字，所以本國貨幣計價公債普遍認定「違約風險為零。」

例如日本政府債務負擔是全球第一，但日圓計價的內債比重遠高於外幣計價的外債，且 90% 債務持有人為日本國民、日本央行與金融機構，所以日本公債安全性相當高，至今不曾爆發任何債務危機。

(2) 外幣債

另一方面，外幣計價公債的違約風險則不完全為零，一國政府以自身信譽向外國投資人作背書在國際市場上發行外幣債券，其承諾效力影響發行條件與市場價格。總體的來說因此反映一國國力與安全保障能力，在經濟發展高的國家，政府稅收較高或外匯存底較多，使得公債違約風險低，較受國際投資人青睞，例如: 德國公債。

■ 延伸閱讀參考：

債券知識專家 8 篇系列文，從新手認識公債，到如何選好債！

四、認識公司債

公司債是一般公司所發行的債券，公債則是國家所發行的債券，常理來說，國家的違約風險會比公司來的低，因此，公司債的殖利率會略高於同天期的公債，而公司債可用以下 3 種方式區分：

(1) 公司債從信評區分：，可分為投資等級及非投資等級，所謂非投資等級債券是指信用評等低於 BBB - 或 Baa3 級的公司債券。

(2) 以發行國家來區分的話：可分為已開發國家公司債及新興國家公司債。

(3) 以貨幣來區分：可分為當地貨幣計價及美元計價，一般來說非投資等級、新興國家公司債及當地貨幣計價公司債，由於投資人需承擔較高的信用及匯率風險，因此，通常會給予較高的殖利率。