【新手學債券】長債與短債，想掌握降息趨勢該怎麼選呢？

一、長短債必看的指標

如下圖美國央行自從 2022 年初啟動升息以來，基準利率從 0.08%、截至 2023 年九月上升到 5.33%，高利率環境吸引投資人目光，但無論是直接買債券、或是投資債券 ETF，都會遇到債券期限的選擇困難，到底要選短期債券 (1~3 年)、中期債券 (7-10 年)、還是長期債券 (20 年以上)，而判斷的主要關鍵可以參考「存續期間 (Duration)。」

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二、認識存續期間

這個指標所代表的是：當市場利率每變動 1%，那麼債券價格預期會變動多少百分比。

當一檔債券的存續期間愈長，就代表這檔債券對市場利率的變動會很敏感，所謂敏感也就是只要市場利率稍有變化，就會造成債券價格較大的波動風險，存續期間較短，當然對市場利率的敏感度就會比較低，也就是波動風險比較小。

我們實際來看案例，以目前市場上 20 年期公債規模最大的 TLT(iShares 20 年期以上美國公債 ETF) 為代表，來表較短期公債規模最大的 SHY(iShares 1-3 年期美國公債 ETF)，截至 2023/9/29 的官方資訊如下：

存續期間大家可以不用自己算，ETF 發行的官方網站都會幫大家算好，從上面的數據，我們可以知道 TLT 的存續期間是 SHY 的９倍，也就是在本波升息之下 TLT 的波動風險會更大，實際上截至 2023/8/31，TLT 近三年總報酬跌幅達 36.94%、而 SHY 則只有跌 2.96%。

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三、影響存續期間的因子

雖然大家可以不用自己計算，但影響存續期間有幾個主要因子有三個：

1. 到期日：到期日越長，需要越長的時間回本，存續期間越長。

2. 票面利率：票面利率越高，領的利息越多，回本時間越短，存續期間越短。

3. 到期殖利率：到期殖利率越高，收益回本的速度越快，存續期間越短。

四、總結

因此，如果預期市場利率上升，想領息又不想要承擔太大的債券波動風險，投資人可根據理論思考選擇持有「短天期的債券」，例如 3 年、1 年的債券，縮短手上債券的存續期間，一方面價格波動較小，另一方面到期的時間較短，資金調度較為靈活。

相反的，若投資人預期市場利率將下跌，想鎖定利率下降時所賺取的資本利得的機會，則可以思考選擇「長天期的債券」，例如 20 年或是 30 年期以上的債券，增加手上債券的存續期間，投資人可依據自己的風險承受來選擇適合自己風險屬性的債券。