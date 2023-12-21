驅動IC市場競爭激烈 明年價格恐再承壓

TrendForce 今 (21) 日表示，今年驅動 IC 價格大致持平或小幅下滑，明年儘管大尺寸應用如電視、電競液晶螢幕、監視器、商務筆電換機等需求增長，連同激勵驅動 IC 需求上升，但在面板價格有壓情況下，預期明年驅動 IC 價格仍持續緩跌。

回顧今年，TrendForce 指出，即便電視面板價格回彈，面板廠壓力仍未解除，也持續要求上游零組件降價，因此驅動 IC 供應商不僅需優化產品設計降低成本，同時也要尋求更有效益的晶圓廠合作，才有空間讓利。

中系晶圓廠在國產化政策支持下積極擴產，為爭取訂單，在價格競爭擁絕對優勢，吸引各家驅動 IC 供應商投片，今年下半年開始就受惠旺季備貨效益發酵，生產稼動率滿載，並持續擴產，而台系八吋晶圓廠受維持獲利的壓力，價格競爭相對弱勢，導致稼動率一路跌至 5 成。

展望後市，由於明年第一季進入傳統淡季，各大面板廠計畫維持產能控制策略、限制產出，藉此抑制過多供給造成面板跌價，同時，對前端零組件的拉貨也降到低點，在面板廠與驅動 IC 廠商對未來保守備料情況下，預期明年第二季終端需求快速拉升時，上游零組件仍否有足夠庫存對應，恐是明年上半年供需觀察重點。

此外，由於面板產能高度集中在中系面板廠，伴隨中國加速落實零組件國產化的策略，過去一直穩居驅動 IC 領先供應商的台廠恐開始感受壓力，不僅只是價格與技術的競爭，後續營運策略也可能受影響，未來市占率變化將有更多不確定性。

TrendForce 認為，在價格壓力下，台廠在技術創新與研發投入更加重要，滿足高階顯示技術日新月異的需求，以建立品牌形象與難以取代的市場定位。