〈聯詠法說〉OLED驅動IC明年還有不錯成長 將持續採用先進製程

IC 設計大廠聯詠 (3034-TW) 今 (8) 日召開法說會，副董暨總經理王守仁表示，明年有數個產品線仍會有不錯表現，其中，OLED DDI 將維持成長，也會持續採用先進製程的晶圓廠，發揮自家競爭優勢。

王守仁指出，明年除了手機 OLED DDI 外，PC/NB 產業也因應 AI 新規格，明年應該會出現換機潮，尤其在高階產品的需求會有顯著提升，電視 SoC 也有新客戶加入，車用 TDDI 也持續增長。

另外，王守仁也看好，VR 儘管還在萌芽初期，但長期值得期待，ASIC 機會也相當不錯。

針對 AI，王守仁補充，聯詠主要專注 Edge AI 領域，部分產品也已導入 AI 引擎，可提高影像畫質與影像辨識率，也運用 AI 算力提升運算速度，且生成式 AI 現階段剛起步，與裝置端 AI 仍處於分配階段，看好將為未來帶來新商機。

價格方面，王守仁認為，手機 TDDI 因同業眾多、競爭較激烈，尤其在市場需求修正情況下，售價壓力也較大，SoC 售價則相對穩定，大尺寸驅動 IC 也因面板價格逐步回升，平均銷售單價 (ASP) 也會漸趨穩定。

針對台版晶片法案，王守仁補充，聯詠去年研發費用 160 億元，今年上半年 81.5 億元，符合法案標準，將依規定提出申請，尤其現階段世界各國推動半導體產業發展，政府此時推出台版晶片法案，將有助台廠長期競爭力，對此持正面看法。