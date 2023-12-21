南韓早期出口數據顯示經濟復甦動能轉強

南韓早期貿易數據顯示，出口成長動能將持續到年底，為 2024 年經濟前景增添了樂觀情緒。

海關周四 (21 日) 發布的數據顯示，12 月前 20 天的出口額年成長 13%，其中晶片出口成長 19.2%，而所有產品對中國的出貨量小幅下降 0.4%。

做為備受關注的全球貿易早期指標，這一數據支持了南韓政策制定者的觀點，即出口將推動明年經濟成長加速，至 2% 以上。

由出口數據看來，全球晶片需求保持穩定，這預計將支持經濟復甦。 由於智慧型手機、人工智慧和其他技術的需求復甦，半導體價格開始反彈。

以 Goohoon Kwon 為首的高盛經濟學家，在 2024 年貿易展望中指出，與人工智慧相關的特殊需求，應該有助於促進南韓和台灣的科技出口，並對國內產生積極的溢出效應。

儘管如此，南韓貿易的復甦可能會有些不穩定。 南韓央行在本月稍早的報告中表示，對美國的出口一直強勁，而對中國的出口則反彈緩慢。 報告認為，利率上升和中國房地產市場狀況，是影響南韓出口軌跡的因素。

引領南韓出口反彈的是晶片需求。上個月，半導體出貨量一年多來首次年增，記憶體晶片價格開始觸底。海關表示，12 月份晶片占南韓整體出口的份額微升至 17.6%。

汽車出口持續強勁，12 月前 20 天年增 27.7%。同時，海關總署表示，汽車零件出口下降 5.5%，電腦配件出口下降 9.5%。

根據數據，對美國的出貨量成長了 30.2%，而對歐盟的出口下降了 16.8%。

數據顯示，本月前 20 天，南韓整體進口下降 9.2%，貿易順差達 16 億美元。