【2024產業前瞻】景氣燈號將脫藍？從最新出口成長看2024年台股5大潛力產業！

2023 年來我們經歷了很不一樣的一年，從消費性電子庫存過高、AI 熱潮興起、中國房地產、以巴衝突等事件，皆對金融市場極大的波動。 2023 年末，市場開始展望明年，在 ChatGPT 所帶動的 AI 熱潮中，生成式 AI 受到市場極大矚目，不論在手機端抑或是電腦端，皆有不同的應用場景，AI 對於明年台股會帶來什麼樣的影響？又有哪些產業有機會崛起？本文帶你一探究竟。

一、10 月景氣燈號轉為藍燈，高機率僅是短期現象

即便 10 月景氣對策信號由黃藍燈轉為藍燈、17 分下降至 16 分，主要是受到 10 月出口年增率翻黑所影響，但這無礙景氣逐漸好轉趨勢，原因主要在於 AI 所引發的商機，將帶動國內半導體於先進製程投資、消費性電子產品拉貨的需求，有望成為 2024 年的市場主軸。

二、市場需求為半導體 2024 最大的不確定性，但特定類別有望脫穎而出

以總體數據角度來看，2023 年全球半導體產值 (不含記憶體) 受到庫存調整影響，衰退至 4,467 億美元，但在 AI 伺服器的部分年增 38.4%，顯示特定應用場景仍具有強勁的需求，有機會帶動相關供應鏈。(本文出處：豐雲學堂)

台灣數據來看 PMI 新訂單 - 存貨的已由負轉正，顯示去化庫存高機率告段落，接著看出口類別，主要成長動能來自於資通訊產品，這部分與市場期待的 AI 伺服器帶來的商機不謀而合。

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三、AI 伺服器有望帶動周邊需求－各產業摘要

2024 年 CPU 平台將迎來改朝換代、GPU 新品推出，有利於 AI 產值的爆發。

值得注意的是，不單只是晶圓廠有所助益，在規格升級的浪潮下，包含上游的矽智財、客製化 IC、管理晶片 (BMC)、印刷電路板、電源供應器、散熱等周邊規格也有望一併升級，相關供應鏈將有所助益。

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