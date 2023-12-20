益得定量吸入劑進軍北美市場 首站插旗加拿大

益得 (6461-TW) 與加拿大藥品經銷商完成授權銷售協議後，旗下定量吸入劑 (MDI)SYN011 將進軍北美加拿大市場，也是益得跨足國際市場的第一個據點。此外，另一項產品 MDI 吸入劑 SYN010，除了取得台灣和澳門上市許可外，也將陸續提出東南亞與香港上市許可。

根據統計，全球吸入劑市場在 2020-2030 年年複合成長率為 5%，預計 2030 年市場將達到新台幣 1.5 兆元，其中北美為全球最大的吸入劑市場，又以定量吸入劑 (MDI) 的成長較快速。

益得表示，旗下 SYN011 為 Salbutamol 支氣管擴張劑，此次插旗加拿大，穩固進軍北美的根據地。根據統計，加拿大每年吸入劑市場需求近千萬支，市場規模約新台幣 12 億元。

另外，益得首支獲准上市的複方 MDI 吸入劑產品 SYN010，2022 年 9 月取得台灣藥證，且獲得澳門上市許可，並已陸續向東協國家申請上市，進軍成長快速的東南亞。

根據據 IQVIA 統計，與 SYN010 相同的複方吸入劑藥品，2021 年台灣市場規模約新台幣 4.5 億元、東協國家則約新台幣 24 億元、中國市場規模可達新台幣 63 億元。此外，益得已經完成 Duasma 臨床試驗，並於 11 月向中國藥監局 (NMPA) 提出上市申請。