〈醫療科技展〉宏碁集團推進AI醫療領域 應用落地逾200家醫院

宏碁 (2353-TW) 集團與其旗下宏碁智醫 (6857-TW) 在今年醫療科技展中，宣布與英特爾簽署合作備忘錄。宏碁董事長陳俊聖表示，集團積極將 AI 推展至醫療領域，目前已經有 10 個醫材銷售許可證，落地至 200 多家醫療院所。此外，宏碁智醫也會透過 AI 技術及醫療資源，帶動未來營運大幅增長。

陳俊聖指出，集團致力以科技實踐智慧醫學，讓更多人享有醫療科技帶來的價值，持續擴大 AI 技術在醫療健康領域的發揮效應，並將此列為集團三大聚焦方向之一。

宏碁集團透過旗下宏碁智醫加速發展人工智慧輔助醫療判讀 (AI Medical) 的技術，針對眼、骨、心、腦等重要疾病預防，攜手國內多家醫學中心，研發以人工智慧輔助的醫療判讀軟體。

陳俊聖提到，目前已經有 5 個產品、取得 10 個醫材銷售許可證，並在 8 個國家，200 多個醫療院所落地。其中，AI 骨質密度異常篩檢軟體 VeriOsteo OP 智骨篩近期更取得台灣認證。

宏碁智醫為宏碁集團旗下首家以 AI 醫療為核心產品的子公司。宏碁智醫新任董事長連加恩表示，旗下智慧醫療產品已導入全台逾半數的醫學中心，並於海內外多個地區落地，相信 AI 能輔助醫療判讀的技術，不僅是作為診斷的工具，而是成為提高整體醫療篩檢效率、增加醫療動能的推手。