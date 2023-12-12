比特幣價格進入穩固期支撐位在42,000美元 購買比特幣ETF代幣有更好回報

筆者從近日數據分析，比特幣在創下 44,620 美元歷史新高後，價格震盪的區間應該是在 42,049 美元和 43,840 美元之間。

最近比特幣價格在創下歷史新高 44,620 美元後，進入了短期的價格整固期。 技術分析顯示，比特幣在創下歷史最高價位後開始下滑，在 42,049 美元和 43,840 美元之間形成明顯的區間震盪。 雖然仍處於長期上漲通道中，但 MACD 指標顯示已發生「熊市交叉」，意味著短期內看跌力量略大於看漲力量。

短期內比特幣價格可能在該區間內震盪

1 小時圖顯示，比特幣價格曾試探下方 42,050 美元支撐位，但很快反彈並回到 42,150 美元附近。 如果不能成功突破 42,150 美元關鍵阻力，則很可能再次下試 41,500 美元支撐。 技術指標顯示多空雙方陷入激烈搏鬥但大體平衡，預示短期內價格可能在該區間內震盪。

日線圖也印證比特幣正處於整固期。 42049 美元與 43840 美元之間形成明確交易區間，但交易量並未明顯縮減，代表市場情緒依然熱絡。 一旦成功突破 43000 美元關鍵阻力，新一輪爆發行情有望出現。

從更長時間範圍看，比特幣上漲趨勢自去年底至今並未改變。 雖在歷史峰值附近遭遇短期阻力而回落至 42000 美元，但整體上行框架毫未動搖。 此次回調是因創下新高後盈利了結所致，屬正常現象。

總體而言，比特幣價格在創高後疲軟並震盪整理屬正常，考量本輪牛市已逾 11 個月，出現短暫停歇有助消化市場熱度，為下一次上攻聚集動能。 預計 1-2 月價格可能在 42049 美元和 43840 美元區間震盪，等待新一輪上漲動力形成。 隨著各國央行持續寬鬆貨幣政策，加密貨幣的吸引力將進一步增強，比特幣價格仍有望在中長期重新啟動上攻行情，挑戰更高價位。

市場目前也同時熱炒比特幣 ETF 現貨將受批，與此同時 1 個新的 ETF 代幣產品也引起市場重視，並搶先入場享受即收來到的升值機會。

投資者可以考慮購買 Bitcoin ETF（$BTCETF），這個比特幣 ETF 精明投資專案享受比特幣升值和質押賺取回報

美國證監會 SEC 正在審批兩種比特幣 ETF，比特幣期貨 ETF 和現貨比特幣 ETF，期貨 ETF 已獲批，但現貨 ETF 尚未獲批，市場正密切期待最快今年 12 月獲批。

Bitcoin ETF（$BTCETF） 享受比特幣 ETF 市場增值

根據市場消息傳來，新代幣比特幣 ETF（$BTCETF）近日面世，這新產品准許投資者無須真正持有比特幣仍可參與投資，目讓投資者同享比特幣價格波動收益，免卻長期留意幣值變化麻煩。 比特幣 ETF 價格隨 BTC 走高走低，如股票指數 ETF 伴隨指數走勢。

BTCETF 以 ERC20 代幣形式發佈，旨在把美證監會通過現貨比特幣 ETF 之利好轉化自身回報，它同時設有日後縮減整體發行量機制，一旦完成里程碑更會送毀部分代幣降低交易稅使代幣更進一步增值。

這個投資專案不單享受比特幣 ETF 市場增值，同時專案本身也有多個增值功能，當中四成（8.4 億個）BTCETF 通過公平分配，預售單價 0.005 美元，憑 Bitcoin ETF（$BTCETF）挖礦回報，持有人可以透質押獲利，Bitcoin ETF（$BTCETF）讓投資者可趁 Bitcoin ETF 面世獲利，實屬精明把握時機之舉也。

Bitcoin ETF（$BTCETF）獨特賣點：

- 革命性代幣，第一枚獎勵買家投機性代幣，獎勵與比特幣 ETF 批准相關市場消息事件

- 具有獨特效用，將質押與通縮方法相結合

- 買家可以從現實生活市場事件中賺取獎勵，所以項目目標非常透明

- 通縮措施和質押將確保代幣在預售結束時不會崩潰，減少賣壓

預售階段資料：

硬頂 - $4,956,000

總供應 – 2,100,000,000

網路：Ethereum

ERC-20 型

代幣名稱：$BTCETF

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