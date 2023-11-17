美商奇異股價收登5年多高點 驅動力從何而來？

美國奇異公司 (General Electric) 周四 (16 日) 股價漲逾 2%，創下 5 年多來的最高收盤價，分析師探討背後多項上漲動力。

奇異 (GE-US) 周四勁揚 2.27%，收每股 118.94 美元，創 2017 年 11 月 10 日以來的最高收盤價 (當時該股收於 122.96 美元)，且為今年以來首次收在 200 個月移動均線上方。與其相比，周四美股大盤漲跌互現，S&P 500 指數小幅收高 0.12%，道指則小跌 0.13%。

奇異度過美好的一個月，今年也是更美好的一年。奇異 11 月迄今上漲 8.5%，而 2023 年迄今漲幅近 80%，即將創下 1972 年以來年度股價表現最強勁的紀錄。

本周將舉行的杜拜航空展可能是助力之一。波音 (BA-US) 和空巴正不斷累積新訂單，波音公司的雙走道噴射機似乎銷售良好，自然有利這兩家飛機製造商的引擎供應商奇異公司。

股價上漲另一個潛在因素是：競爭對手遭遇問題，相比之下，奇異公司看起來更好。

在商用航空航太領域，同業 RTX (RTX-US) (原名 Raytheon Technologies) 的齒輪渦輪風扇噴射引擎有零件問題。在風電領域，西門子的風力發電事業部「西門子歌美颯 (Siemens Gamesa)」以及渦輪機技術問題引人擔憂，影響該公司的估值。

但奇異公司的風電業務也面臨挑戰，因為政府政策的不確定性、離岸風電的高成本以及通膨，多年來一直拖類該業務。儘管如此，奇異風電部門第三季虧損 3.17 億美元，較去年同期虧損 9.34 億美元的情況有所改善。

此外，丹麥再生能源公司 Orsted 最近取消了紐澤西州海岸的兩個離岸風電項目，其中一些屬於奇異的未消化訂單。雖然失去未消化訂單通常不是好事，但在項目料定虧損的情況下，少接一些訂單反而少賠一些。

Melius 分析師 Scott Davis 表示，奇異股票可能也受益於「壞社區中最好的房屋」這一點。

工業經濟正萎縮。ISM 工業採購經理人指數已連續一年低於 50，意味這一年來均處於萎縮。(高於 50 才是成長)

但奇異已經看到一些領域成長，在新冠疫情過後，由於航空旅行需求增加，奇異的航空航太業務一直在成長。

美銀證券分析師 Andrew Obin 近期給予奇異內部成長正面評價，部分係因航空航天終端市場的強勁。他給予該股「買進」評級，目標價 135 美元，隱含 13% 以上漲幅。

Melius 的航空航天分析師 Robert Spingarn 將奇異股票評為「買進」，目標價 134 美元。

總體而言，約 61% 的分析師給予奇異股票「買進」評級、平均目標價約每股 133 美元。S&P 500 指數內平均買進評級比率約 55%。