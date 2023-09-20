國賓首跨足豪宅市場 台北國賓皇宮2028年開業

國賓 (2704-TW) 旗下台北國賓皇宮酒店今 (20) 日舉行動土典禮，將改建成一棟飯店、兩棟住宅，地上 23 層，地下 6 層，分別是「台北國賓皇宮酒店」和「國賓皇琚」，飯店預計 2028 年開業。

仰德集團董事長許育瑞表示，台北國賓是台灣第一家五星級飯店，長期以來政商雲集，也是日本商務客和高級觀光客來台首選的飯店，為求全面升級決定重建國賓飯店，目標打造出頂級酒店和飯店精品宅。

許育瑞也提到，與合作方 Palace Hotel 有共同的目標，均追求「世界一 (SEKAI ICHI)」的理念，因此，邀請了一流的夢幻團隊，包括日本的三菱地所設計、鹿島建設 - 中鹿營造，以及英國倫敦的 GA Group 設計公司等，將共同建設國賓的下一個 60 年、台北的下一個地標。

未來國賓皇宮酒店將保有國賓最受歡迎的餐飲服務，包括「國賓中餐廳」、米其林一星的「A CUT 牛排館」，並併入頂級日式料理餐廳等，住房方面規劃有 108 間客房 (15 坪以上、23 坪為主打)。

此外，國賓跨足豪宅市場，「國賓皇琚」豪華御所規劃 72 戶 (坪數從 95-115 坪)，將秉持「稀有」、「尊貴」、「華麗」、「典雅」的特質，並引進飯店式管理來服務住戶，已吸引很多高端客戶、企業家和名人詢問。

台北國賓位於台北市核心精華地段，自 1964 年起經營超過 60 年，服務顧客累計突破 2000 萬人次。