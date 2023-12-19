銳澤在手訂單超過10億元 明年營運戰新高

聖暉 *(5536-TW) 集團旗下銳澤 (7703-TW) 將在 21 日登錄興櫃交易，每股參考價 105 元，展望後市，董事長梁進利指出，今年受整體景氣影響，營收較去年下滑，明年營運將優於今年、挑戰新高，並預期未來三年 (2024-2026 年) 裝機情況會更好。

銳澤目前資本額約 3.16 億元，員工人數 195 人，營運以三大業務為主，包括氣體管路工程 (主系統與二次配)、氣體供應系統統包建置、氣體設備製造及銷售，營收比重依序為 84%(主系統 46%、二次配 38%)、13% 與 2%。

總經理周谷樺表示，明年隨著半導體產業回升，銳澤接單也可望增溫，預期不論是二次配、主系統兩大業務都會優於今年，且毛利率也將回升至過往水準。

另外，銳澤也預計跟隨大客戶前往海外，明年第一季就會成立海外事業部門，以日本、新加坡為首要目標，看好明年在記憶體、IDM 與國際大廠陸續啟動擴建計畫下，將挹注未來營運成長動能。

銳澤客戶涵蓋台積電 (2330-TW)、美光 (MU-US)、力積電 (6770-TW)、南亞科 (2408-TW)、台亞 (2340-TW)、世界先進 (5347-TW)、台勝科 (3532-TW)。