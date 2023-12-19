〈台幣〉交投清淡連2貶收31.361元 相對日、韓抗貶

日本央行決議維持超寬鬆貨幣政策，日元兌美元匯率應聲重貶，但新台幣兌美元匯率今 (19) 日相對有撐，終場收在 31.361 元，貶值 4.7 分，為連二貶，匯市交投清淡，台北外匯市場成交值僅 8.47 億美元，由於耶誕假期將至，許多外資提前放假去，使得量能明顯萎縮。

觀察主要貨幣對美元表現，根據央行臉書公布統計，截至下午 4 時，日元暴跌 1.24%，韓元也重貶 0.81%，人民幣也貶值 0.22%，新台幣貶值 0.15%、新加坡幣貶值 0.08%，台、星貨幣相對有撐，歐元則小升 0.06%，美元指數上漲 0.11%。

日本央行宣布維持超寬鬆貨幣政策，並未因通膨壓力持續存在、市場預期政策轉向而改變鴿派立場，且在這場今年最後一場決策會議中，提到身為第三大經濟體的日本正面臨「高度不確定性」。

日銀總裁植田和男打擊市場對日本短期內升息的押注，表示很難制定退出計畫，促使日元兌美元進一步下跌，跌破 144 關口。日經 225 指數收盤則上漲 1.4%。

對於近期新台幣走勢，匯銀人士看法分歧，有一派認為新台幣短線震盪偏升，若股市再寫波段新高，加上出口商例行在年底拋匯，新台幣仍可望向 31 元整數關卡靠攏；不過，中國當局認定台灣對中貿易限制措施構成貿易壁壘，選前不確定因素干擾較多，對於股、匯市抱持審慎觀望。