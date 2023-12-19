鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估上修至2.33元，預估目標價為168元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對全新(2455-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.27元上修至2.33元，其中最高估值2.55元，最低估值2.07元，預估目標價為168元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.55
|5.3
|7.09
|最低值
|2.07
|3.05
|3.89
|平均值
|2.31
|4.32
|5.46
|中位數
|2.33
|4.55
|5.44
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2,800,000
|3,935,180
|4,723,000
|最低值
|2,334,430
|3,081,000
|3,669,000
|平均值
|2,602,880
|3,559,620
|4,254,660
|中位數
|2,588,000
|3,607,370
|4,365,500
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.95
|4.62
|2.88
|2.79
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,603,629
|3,608,521
|2,645,003
|2,530,909
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。