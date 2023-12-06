〈台股盤前〉短期震盪不影響年底行情 續關注美國經濟數據

台股昨 (5) 日因台積電遭摩根唱衰毛利率 50% 不保，加上美國晶片禁令將來台劃紅線，導致台股修正回測，跌破 17400 點、5 日線及 10 日線，下挫 93.47 點，終場收 17328.01 點，成交值 3125.26 億元。

法人指出，短期震盪合理，不影響年底行情，作夢行情有望一路延續至 2024 年第一季，不過國際股市持續關注地緣政治、美國經濟數據以及美元指數等。

台股昨 (5) 日開低震盪，電子權值股以及 AI 概念股回檔修正，生技股同樣走弱，航運散裝、重電以及網通族群則逆勢勁揚。法人指出，隨整體經濟回溫、通膨逐漸降溫，聯準會有望持續暫停升息，加上製造業供應鏈庫存逐步回到健康水位，台股行情不看淡。

11 月營收陸續公布，其中砷化鎵大廠宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 以及全訊 (5222-TW) 營收皆有亮眼表現，PA 需求增溫，PA 族群迎來暖冬。光學元件股王大立光 (3008-TW)11 月營收也改寫歷史新高，前 11 個月營收也較去年同期轉為正成長。

美股方面漲跌互見，道瓊指數下跌 79.88 點或 0.22%，收 36124.56 點；那斯達克指數上漲 44.42 點或 0.31%，收 14229.91 點；標普 500 指數下跌 2.6 點 0.06%，收 4567.18 點；而費城半導體指數則下跌 21.05 點或 0.57%，收 3672.39 點。

美國勞工統計局公布 10 月職缺空缺數，從 935 萬人降至 873.3 萬人，創下 9 個月以來第二大單月降幅。12 月市場持續關注地緣政治風險、美國消費者物價指數 (CPI) 以及生產者物價指數 (PPI) 等經濟數據，將牽動聯準會 12 月的利率走勢，是否持續暫停升息，都將影響台股走勢。