鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估上修至2.38元，預估目標價為169.5元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對全新(2455-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.27元上修至2.38元，其中最高估值2.94元，最低估值2.07元，預估目標價為169.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.94
|5.26
|7.09
|最低值
|2.07
|2.22
|3.69
|平均值
|2.38
|3.9
|5.34
|中位數
|2.38
|4.03
|5.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2,800,000
|3,864,000
|4,723,000
|最低值
|2,522,000
|3,081,000
|3,572,000
|平均值
|2,621,940
|3,501,300
|4,176,600
|中位數
|2,594,500
|3,561,180
|4,205,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|2.95
|4.62
|2.88
|2.79
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,603,629
|3,608,521
|2,645,003
|2,530,909
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2455/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。