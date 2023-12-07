全新：微電子與光電子產品 明年皆有望雙位數成長

全新 (2455-TW) 今 (7) 日舉辦第四季投資展望論壇，全新指出，明年將是蓄勢待發的一年，預期微電子以及光電子產品都將有雙位數成長，其中微電子成長幅度將高於光電子。

全新表示，微電子產品有四大成長動能。首先是 2024 年手機需求將高於 2023 年，加上 5G 滲透率提高，有望帶動手機 PA；接著是 WiFi 7 商用市場，目前有少量試產，預計在明年下半年開始量產，倘若加上手機導入 WiFi 7，PA 需求也會增溫。

第三則是中國自製率提升，全新說明，由於布局中國較早，加上中國去美化趨勢不變，有望帶動全新營運；最後則是車聯網帶來的成長動能，全新表示，很多進口車都已經使用遠端解鎖功能，用手機就可以開鎖，今年也有看到國產車開始採用，未來將普及化，會是一個新市場。

光電子產品方面，全新則指出，目前可以量產的產品以資料中心為主，包括 800G 接收端、400G 接收端與發射端，今年營收約 8500 萬，明年展望維持與過去相同看法，預計可成長 3 倍以上，且訂單能見度已到明年年底。另外，還有陸系客戶 ToF 以及韓系客戶屏下感測的 PD，都陸續有在出貨。

提到光電子產品展望，全新表示明年目標將會以開發 800G 短距為主，中期目標是 3D-Sensing，預計到 2025 年才能看到成果。長期目標則是汽車 LiDAR，全新透露目前開發單滿多，對汽車 LiDAR 發展有信心。

展望明年，全新指出，明年第一季有望延續第四季的成長趨勢，不過由於多是急單，得看急單效應可以持續多久，才能看清明年整體展望，但明年整體不差。