鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至0.32元，預估目標價為145元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2023年EPS預估：中位數由0.3元上修至0.32元，其中最高估值0.59元，最低估值-0.04元，預估目標價為145元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|0.59
|3.91
|4.43
|最低值
|-0.04
|1.67
|2.16
|平均值
|0.32
|2.75
|3.21
|中位數
|0.32
|2.8
|3.3
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2,667,000
|4,362,340
|4,585,400
|最低值
|2,515,000
|2,981,000
|3,309,000
|平均值
|2,595,630
|3,671,220
|4,108,680
|中位數
|2,619,000
|3,713,500
|4,371,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|0.07
|4.29
|3.75
|2.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|2,163,751
|4,716,021
|3,543,434
|2,206,902
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。