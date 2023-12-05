手機復甦加上PA助攻 全新11月營收創26個月新高

手機市況復甦，需求逐步回溫，砷化鎵廠全新 (2455-TW)11 月營收 3.26 億元，月增 2.85%，年增 1.21 倍，創下 26 個月新高。除手機市況轉佳，由於市場看好 WiFi 7 後市，PA 需求升溫，帶動全新整體營運。

微電子產品部分，全新指出，第四季仍有急單效應，且明年手機出貨量將呈正成長，其中 5G 手機比率更高。另外，由於 5G 手機 PA 用量將較 4G 手機多 20% 以上，加上車聯網、WiFi 6、WiFi 7 滲透率攀升，都將帶動 PA 需求。

光電子產品方面，全新持續布局 PIN、VCSEL 以及 LD 產品。PIN 包括傳輸接收以及特殊影像感測，傳輸接收產品有數據中心間傳輸接收端 800G 中長距 (InP PD)、數據中心內 400G 短距 (伺服器間傳輸接收端 GaAs PD)、韓系手機屏下感測、光纖到府 (FTTH)。特殊影像感測則是工業用，以及車用 LiDar 接收端。

VCSEL 應用則有數據中心內 400G 短距 (伺服器間傳輸發射端 GaAs)、手機 ToF、頭戴式裝置、 車用 LiDar 發射端 、智慧家庭、生技醫療，以及工業顯影。LD 方面，包括車用 LiDar 發射端、光纖到府 (FTTH) 與矽光子。

全新將於本周四 (7 日) 舉辦第四季投資論壇，屆時將釋出最新展望與相關布局。