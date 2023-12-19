【量大強漲股整理】台股震盪回檔，有機會整理後在上?關鍵看什麼?

台股在今日在電子漲多拉回壓力之下，終場下跌 75.48 點，收在 17576.55 點，成交量 3209.28 億元。

看一下三大法人: 外資買超 1.65 元，連 8 買；自營商賣超 78.09 億元，呈現連 15 賣；投信買超 3.22 億元；三大法人合計賣超 73.22 億元

台股以平高盤開出後震盪走低，指數最低觸 17497.32 點，盤中資金比重一度低於 60%，收量縮黑 K 棒，台股雖失守 5 日線，目前仍在 12 月 14 日帶量長紅 K 棒低點 17482 點附近震盪徘徊，形成短線支撐；本周三為台指期結算，

震盪加劇難免，指數將維持震盪格局；本周五美國將公布 11 月 PCE 數據，預期將由 3.3% 降至 2.8%，通膨數據預期可望降溫；台股即將進入 2023 年底，外資陸續進入長假模式，行情將由內資主導，下周將是投信、集團作帳周，指數有機會震盪後在上，盤面上就看個股表現。

個股方面，權值股，(2330-TW) 台積電，今日再創新高，來到 588 元大關，尾盤強拉 2 元，收平盤、(2454-TW) 聯發科，午盤後由黑翻紅，終場收在 992 元、 (3008-TW) 大立光，投信連續加碼，今日上漲 15 元；三王相對強勢，

更顯示出現弱中透強訊號；鋼鐵股是今日傳產股中強勁動能，(2033-TW) 佳大，盤中一度攻上漲停，終場上漲 7.14%、(2022-TW) 聚亨，大漲 5.86%，(2031-TW) 新光鋼、(2014-TW) 中鴻，漲幅逾 3%；防疫概念股再起，(1325-TW) 恆大、(1732-TW) 毛寶、(3373-TW) 熱映，皆飆漲停；AI 概念股， (2376-TW) 技嘉、(2382-TW) 廣達，收紅；電子族群零星點火，位階較低的 AI PC 掀起補漲，(2353-TW) 宏碁，大漲 4.63%，板卡族群相對抗跌，華擎 (3515)，有不錯表現，也有 + 2.24% 漲幅，收盤再創近期新高，來到 252.5 元大關，佳螢更是早就在 234 經濟日報領先預告在前面，類股持續輪動。

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台股震盪回檔之際

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12/19 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(1325-TW) 恆大

(2033-TW) 佳大

(1732-TW) 毛寶

(2516-TW) 新建

(9919-TW) 康那香

(2022-TW) 聚亨

(2353-TW) 宏碁

(2603-TW) 長榮

(2014-TW) 中鴻

(2515-TW) 中工

(2031-TW) 新光鋼

(1808-TW) 潤隆

(2609-TW) 陽明

(5521-TW) 工信

12/19 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(8085-TW) 福華

(1781-TW) 合世

(3373-TW) 熱映

(3521-TW) 鴻翊

(8068-TW) 全達

(8089-TW) 康全電訊

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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