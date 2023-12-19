高端客買爆一線精品 遠百提前達600億營收里程碑

連鎖百貨業者遠百 (2903-TW) 營運長林彰豐今 (19) 日指出，截至目前全台分店總業績已衝上 600 億元里程碑，較預期提早 2 周達標，創下歷史新紀錄，此主要反映一線精品買氣強勁的挹注，「台中大遠百香奈兒精品店曾創下單日業績破 3000 萬元的紀錄」，預計明年也將繼續成長，達成連 3 年創高成績。

林彰豐說，去年營收 575 億元，今年目標 600 億元提前達陣，即便今年墊下高比較基期，明年仍會積極加強促銷活動，預估明年續創高，達連 3 年新高。

遠百今年成長動能主要來自，台中大遠百和板橋大遠百兩大指標店業績衝高，其中，台中店今年營收已破 200 億元大關，板大有望達 120 億元。

進一步觀察成長主要業種仍是一線精品，由於近年國內精品貨量齊全，且價格與國外差不多，台中大遠百精品業績占店營收比重高達近 40%，甚至香奈兒精品店單日營業額一度衝破 3000 萬元，因此，為持續強化高端消費力道，近期迪奧、香奈兒陸續改裝，迪奧加強引進男裝，以吸引大台中龐大頂級客群。

林彰豐不諱言，今年業績有成長的百貨公司多是因為設有精品，「現在消費很兩極」，除了精品好，就是餐飲，接下來台中大遠百將再引進中部首家旭集自助餐。

另外，遠百信義 A13 自開幕後業績連年提升，今年有望達 50 億元，竹北店則預計在 3 年後成為百億大店。

遠百瞄準年終消費潮，今日宣布祭出大手筆「聖誕禮讚」滿千送百回饋，全台 10 店即日起到 12 月 25 日，遠百板橋中山 12 月 20 日至 12 月 25 日，百貨服飾當日滿 5,000 元送 500 元。