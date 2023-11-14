〈2023百貨周慶〉SOGO台北店這些業種熱賣 增幅4成起跳

遠東 SOGO 台北店 36 周年慶正熱鬧進行中，SOGO 今 (14) 日表示，黃金珠寶、高階歐系家電、戶外用品等均成長超過 40%，行李箱更賣破千個，第一波首四日業績達陣，隨著北台灣變天轉冷，第二波衝刺期持續樂觀。

SOGO 說明，忠孝館周年慶進行至今業績已衝上達 17 億元，復興館來客也大增 10%。

SOGO 統計，黃金珠寶熱銷增幅達 60%，第一波即出現百萬大單，而高階歐系家電、出國帶動的戶外用品等也均有 40-60% 成長，包括洗衣機、洗碗機熱賣，大型行李箱短短 4 天狂銷 1000 個。

超市業種買氣同樣強強滾，主婦客群積極箱購生活、廚房所需以及生鮮，例如，麝香葡萄賣達 2000 串。

而即將進入龍年，嬰幼兒用品增加 20%，不少新手父母提前購買相關備品。

進入周年慶衝刺階段，SOGO 樂觀看天候轉冷將助攻服飾和寢具的銷售動能，成為另一波挹注動能。

此外，談到近年銷售增幅最大的精品業種，SOGO 說明，一線精品品牌「需求還是很強」、「高端客群沒有底線」，隨著精品漲價，也有利客單價提升，並不至於受到民眾出國潮影響，「因為出國也不見得買得到」。

遠東 SOGO 台北店今年周慶打出「超值享匯差」、「買貴奉送」、人氣商品「買一送一」等促銷策略，成功吸引大批民眾排隊搶購，全台 7 店周年慶目標達 120 億元業績。