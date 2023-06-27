國人出國恐衝擊買氣？精品坪效店王點出業績不墜關鍵

遠東 SOGO 百貨今 (27) 日指出，精品業種過去 3 年來增幅高達 60-70%，儘管今 (2023) 年以來越來越多國人出國，原本擔心會衝擊精品買氣，「但看到貨很足，國外買不到的貨更多」，因而仍維持逾 20% 的成長，再加上旅遊、男女裝等周邊買氣大爆發，目標新登場的年中慶將較疫情前同期成長高達 30%。

SOGO 說明，營收近半來自精品業種的復興館，在過去 3 年的疫情期間，精品銷售成長達 60-70%，原本擔心今年將趨緩，但因廠商備貨量足夠，今年以來仍成長逾 20%。

SOGO 強調，復興館穩居精品坪效王，「目前沒感覺精品往下掉，關鍵在備貨量充足」，因此，上半年全館業績約達 90 億元，超出預期 20%，隨著買氣一路延續到下半年，預料復興館全年有望達 185 億元業績。

從各業種來看，除了精品，男女裝需要大爆發，主要因休閒旅行、舉辦婚禮等需求湧現，成長幅度遠在國際精品之上。

而行李箱銷售也相當暢旺，台北 SOGO 上半年已大賣 3000 個，是過去一整年的賣量；餐飲業種則是完全超越 2019 上半年。

SOGO 指出，以前百貨年中慶只是暑假的開端，但年年業績往上推移，今年樂觀估可成長達 30%。

SOGO 天母店也分享，由於館內 50% 以上商品為台北北區獨家，且在地客消費實力強勁，上半年迎來開店以來最高紀錄，其中，餐飲營收比重占 30%，而平均客單價為 3800 元。

為因應強勁消費需求，SOGO 天母店下半年將一口氣調整近 50 個櫃位，全新導入重量櫃位如 Chanel 精品香水、YSL 彩妝等，以進一步導入新客。

SOGO 年中慶檔期今日開跑，忠孝館也加碼推夏日和風祭─九州與茨城展，18 家日本名店和 15 家美食實演，力拚全館檔期業績上看 4 億元，復興館目標為 7.5 億元。