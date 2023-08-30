101周年慶全台領先開打！首度祭預購會搶精品客群

台北 101(2899-TW) 今年落成滿 20 周年，為紀念此里程碑，百貨周年慶系列活動將自明 (31) 日搶先全台百貨商場業者開跑，101 表示，首次於周年慶檔期舉辦「黃金週預購會」，主打卡友精品最高 13%、珠寶腕錶最高 9% 回饋，即便出國消費趨勢轉強，但全檔業績目標仍有雙位數成長。

101 指出，8 月 31 日至 9 月 6 日台北 101 與聯名卡夥伴中國信託，首次於周年慶舉辦「黃金週預購會」，祭出精品最高 13%、珠寶腕錶最高 9% 回饋，緊接著 9 月 7 日至 10 月 10 日，開放全信用卡刷卡多重購物優惠。

為迎來 20 周年慶大檔，101 有不少話題新店登場，包括 Gucci 全新旗艦店、Boucheron 改裝新店，以及 BREITLING 百年靈航空概念快閃店入駐。

其中， Gucci 旗艦店不僅展示 Gucci 全系列與最新款獨家單品，更追上紐約、巴黎、米蘭等時尚之都的腳步，首度在台推出 Gucci Salon 頂級訂製服務，為預約邀請的貴賓提供私人空間，量身打造專屬一對一的奢華購物體驗。

Boucheron 寶詩龍台北 101 精品店同樣於 9 月改裝開幕，並將於 9 月 20 日至 23 日展開高級珠寶展，包括全新高級珠寶、世家標誌性問號項鍊、Plume de Paon 系列等百件作品等。

101 進一步說明，身為國際時尚精品一級戰區，今年周年慶同樣以 World Masterpiece 頂級珠寶腕錶大賞為主打，主題設定為「工藝傳奇」，並舉辦 20 場不同精彩內容的貴賓鑑賞會，以及 6 場製錶體驗營。

為持續鞏固高端客群，101 特別為頂級顧客打造尊榮禮讚優惠，當日消費累計滿 100 萬元，回饋價值 1 萬元的購物點數，若當日刷卡累計滿 300 萬元，更享有價值約 8 萬元的三天兩夜澳門銀河奢華度假之旅兌換券 1 份。

101 由於擁有全台最齊全珠寶腕錶品牌，為滿足收藏家對獨立品牌更深度體驗的需求，將於年底引進新加坡歷史最悠久的腕錶品牌 Sincere Fine Watches 的高級鐘錶部門 SHH (Sincere Haute Horlogerie)。

101 強調，不僅僅是一座高樓，更定位為串聯視覺、嗅覺和心靈的當代藝術場域。