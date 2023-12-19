〈台股盤中〉航海王獨樂樂 半導體權值股不支 指數跌逾130點

新台幣今 (19) 日續升，台股開盤小漲後隨即翻黑，盤中在調節賣壓沉重下，更一度重挫 134 點、下探 17518 點，摜破五日線，半導體權值包括台積電 (230-TW)、聯發科 (2454-TW) 與聯電 (2303-TW) 全黑，僅航海王一枝獨秀。

今日盤面焦點仍是航運，由於紅海危機持續，加上傳出日本航運公司轉單陽明，激勵資金簇擁群聚，航運也成為 19 大類股中唯一上漲族群，包括長榮 (2609-TW)、陽明 (2603-TW) 漲幅皆超過 3%，台驊投控 (2636-TW) 更一度逼近漲停板，漲勢相當凌厲。

權值股走勢偏弱，台積電、聯發科因連日上漲，今日回檔小跌 1% 內，鴻海 (2317-TW) 在平盤附近遊走，電子權值如台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW) 下跌超過 1%，金控雙雄、台塑四寶跌幅也約 1%，壓抑大盤走勢。

高價股也面臨賣壓，股王世芯 - KY(3661-TW) 小跌，回測月線支撐，信驊 (5274-TW) 下跌 1% 力守 3000 元整數大關，先前強漲的力旺 (3529-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 與嘉澤 (3533-TW) 也通通回檔，跌幅 3% 以上，其他如材料 - KY、鈊象、健策跌幅也都有 2%。