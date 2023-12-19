宏遠證募資6億元 無擔保轉換公司債競拍

宏遠證券 (6015-TW) 將以競價拍賣方式發行轉換公司債，發行總金額 6 億元，投標期間自 12 月 20 日起至 12 月 22 日止，拍賣底價訂為 100 元 (即債券面額 10 萬元)。宏遠證表示，因近年加速拓展經紀、承銷業務，募集資金用於償還宏遠證一 (60151-TW) 可轉債公司債持有人執行賣回權的本金，以健全財務。

宏遠證二 (60152-TW) 可轉債轉換價格訂為 10.92 元，以債券面額 10 萬元計算，可轉換 9,157 股，發行期間為 5 年，並在發行條件上採用多時點賣回機制，設計發行滿 3 年、滿 4 年和 5 年期滿皆可按面額加計賣回收益率 0.5% 複利計算進行賣回，即滿 3 年為債券面額的 101.5075%，滿 4 年為債券面額 102.0151%，滿 5 年到期償還金額為債券面額 102.5251%。

宏遠證說明，在今年的可轉債承銷案件裡，宏遠證為首家推出具有這樣優惠條件的發行公司，且投資人可於股價上漲時選擇將可轉債轉換為股票獲取資本利得，亦可於賣回或到期時還本並賺取收益，兼具股票與債券優點。

宏遠證前 11 月合併營收 10.65 億元，年增 69.76%，前 11 月自結稅後純益 1.29 億元，每股純益 (EPS)0.37 元，較去年同期轉虧為盈，顯示近年強化經紀、承銷業務動能有成。

宏遠證指出，受惠台股整體成交值熱絡，挹注旗下經紀、自營及承銷等各業務良好表現，加上公司近年積極強化經紀、承銷業務動能，帶動前 11 月較去年同期由虧轉盈。

其中，由於 10 月併購瑞聯投顧，成功拓展基金總代理業務，全權委託金額已達 7.67 億元的規模。

而資本市場業務也是宏遠證重要服務項目，近兩年已完成 IPO 和 SPO 主協辦案件共 49 件，包括主辦六方科 - KY 和愛爾達上市案件；股務代理業務截至目前合計代理家數計 134 家，包括上市櫃公司 47 家、興櫃公司 19 家，公開發行和其他公司 68 家，服務股東人數約 243 萬戶。